В Воронеже в новогоднюю ночь осадков не будет, до –11°C

В новогоднюю ночь температура воздуха в Воронеже составит –9…–11°C. Осадки в городе не ожидаются. Ветер будет слабым. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В новогодние праздники погода в Воронеже может быть неустойчивой. Прогнозируются частые снегопады и дожди, а температура будет колебаться от –10°C в первые и в последние дни январских каникул до +3…+6°C в районе Рождества.

В целом в центральной России в новогоднюю ночь ожидаются умеренные морозы с небольшими снегопадами, на праздниках — резкие температурные скачки, как в Воронеже.

Алина Морозова