АвтоВАЗ обещает снизить цены на Aura и Largus

С января 2026 года АвтоВАЗ скорректирует цены на модельный ряд LADA. Несмотря на инфляцию 2025 года, а также вводимые налоговые изменения, средняя индексация цен по модельному ряду LADA составит всего 0,5%. Более того, цены на флагманский седан Aura и многофункциональный универсал Largus значительно снижаются, сообщила во вторник, 30 декабря, PR-дирекция АО «АвтоВАЗ».

В сообщении отмечается, что, в частности, с 1 января 2026 года начальная цена LADA Aura уменьшится на 354 тыс. руб. и составит 2,245 млн руб. (-14%). Цена LADA Largus снизится на 73 тыс. руб. и составит 1,587 млн руб. (-3,8%).

Цены на автомобили семейства LADA Vesta практически не изменятся. Цена версии 2026 модельного года, недавно получившей дополнительное оборудование, составит 1,581 млн руб.

Начальная цена Granta составит 850 тыс. руб. (среднее изменение 1,9%); Iskra – 1,277 млн руб. (среднее изменение 1,8%); NIVA Legend – 1,099 млн руб. (среднее изменение 1,8%), NIVA Travel – 1,420 млн руб. (среднее изменение 1,9%).

По словам президента АО «АвтоВАЗ» Максима Соколова, «несмотря на объективные инфляционные факторы 2025 года и вводимые налоговые изменения», АвтоВАЗ «нашел возможность сокращения издержек для удержания цен». Господин Соколов также отметил, что производственный план АвтоВАЗа в 2026 году увеличен до 400 тыс. автомобилей, и для его выполнения компания с 1 января возвращается на стандартный график пятидневной рабочей недели. Президент АвтоВАЗа подтвердил планы по обновлению модельного ряда и намерения в 2026 году начать производство флагманского кроссовера LADA Azimut, оснастить NIVA Legend новым двигателем объемом 1,8 литра, а также вывести на рынок Vesta Sport.

Андрей Васильев