Тарифы на проезд в транспорте взяли новую высоту

Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга с завтрашнего дня поднимется на 10%, сообщили в комитете по тарифам администрации города. Власти объясняют увеличение ростом расходов перевозчиков. В уходящем году тарифы поднимали дважды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 1 января 2026 года цена одной поездки по «гостевому» тарифу в петербургском метро увеличится с 86 до 95 рублей, в наземном транспорте — до 88 рублей. Как сообщили в комитете по тарифам, проезд по карте «Подорожник», которой пользуются около 40% пассажиров, и «Единой карте петербуржца» подорожает с 60 до 65 рублей.

Нововведения коснутся льготников: тариф их именного билета с января составит 839 рублей. Неизменными останутся только проездные для школьников и студентов, также ниже гостевого тарифа останутся суточные единые билеты на 1, 3 и 5 суток. Система скидок на вторую и последующую поездки на наземном транспорте в случае пересадок действительна и на 2026 год.

Сохранение льготной цены на проезд осуществляется через компенсацию перевозчикам разницы с реальной стоимостью. В 2026 году на это заложили более 64 млрд рублей.

Цены на транспорт в городе выше московских, где проезд также подорожает со 2 января. Поездка с использованием карты «Тройка» в столичном метро обойдется в 75 рублей, а при оплате банковской картой — 83 рубля. Поездка по биометрии выйдет еще дешевле — 71 рубль, для сравнения: в Петербурге оплата улыбкой и геолокацией несущественно влияет на стоимость билета.

В Петербурге индексировали тарифы за 2025 год дважды: в январе и в августе. С 8 августа цена поездки по «гостевому» тарифу в автобусе, трамвае и троллейбусе выросла с 75 до 80 рублей, а в метро — с 81 до 86 рублей. Изменить стоимость помогло распоряжение, что повышение платы может быть несколько раз в год, если прогнозируемый индекс цен отклоняется от предусмотренного на 3% и более. Раньше вне зависимости от показателя стоимость могли менять только раз в год.

В комтрансе объяснили очередной рост тарифов расходами перевозчиков, хотя и так больше половины от реальной цены поездки пассажиру покрывает бюджет. По данным комитета, скидка по «Подорожнику» сэкономила гостям и жителям города около 15 млрд рублей.

Месяц назад Смольный отчитался об увеличении поступлений в два раза благодаря повышению цен на платную парковку — это произошло из-за выросшего пассажиропотока в общественном транспорте.

Стефания Барченкова