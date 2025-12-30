Фигуранты дела о пытках в саратовской тюремной больнице получили от 12 лет до пожизненного

Московский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководства саратовской тюремной больницы и ряда осужденных, сообщает пресс-служба суда. Им вменяют превышение должностных полномочий, насильственные действия сексуального характера, убийство и вымогательство.

Ключевыми фигурантами дела стали бывший начальник учреждения Павел Гаценко и руководитель отдела безопасности Сергей Мальцев, а также «активисты» из осужденных, привлеченные к участию в преступлениях.

Суд установил, что не позднее июня 2019 года в Саратове руководители больницы ФСИН создали организованную группу, целью которой было запугивание заключенных, получение информации и вымогательство денег. Для этого «активисты» из числа осужденных по указанию администрации совершали насильственные действия, в том числе фиксируя их на видео.

Павлу Гаценко назначили 21 год, Сергею Мальцеву (начальнику отдела безопасности) — 16 лет, Сергею Ананьеву («активисту» из осужденных) — пожизненное заключение, Александру Крайнову («активисту») — 12 лет, Сергею Линкевичу («активисту») — 18 лет по совокупности с предыдущим приговором, Ильдару Мухаметзянову («активисту») — 17 лет, Виталию Янину — 22 года.

В начале октября 2021 года правозащитный проект Gulagu.net сообщил о получении архива видеозаписей, на которых зафиксированы случаи пыток в учреждениях ФСИН. Первыми были опубликованы кадры из саратовской ОТБ-1. В ноябре того же года из УФСИН по Саратовской области были уволены 18 сотрудников, еще 11 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.