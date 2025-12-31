«2025 год в целом сложно назвать неожиданным для тех, кто живет и работает в России»

Следуя заведенной традиции, редакция «Ъ Северо-Запад» подводит итоги общественной, политической и деловой жизни региона. Мы задали нашим читателям вопрос: «Что вас удивило в 2025 году?»

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области:

— В уходящем году по-хорошему удивила явка на губернаторских выборах и количество собранных наказов ленинградцев — больше 70 тысяч.

Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

— Наверное, прежде всего, был удивлен летней встречей президентов России и США в Анкоридже, которая, кажется, действительно заложила основу для диалога после долгого периода противостояния двух держав. Я думаю, мало кто в мире ожидал такого события, однако оно стало моментом исторического шанса.

С точки зрения непосредственной, живой работы, я особенно остро почувствовал 2025-й через два момента. Первый — поездки в зону СВО к бойцам нашего Ленинградского полка, где видишь подлинное мужество и ощущаешь настоящую ценность жизни. И второй — 80-летие Победы, которое мы отмечали здесь, в Петербурге, с ветеранами и Великой Отечественной, и СВО. Эта связь поколений, это единство исторического подвига и сегодняшнего долга — точно останется в сердце.

В футбольном плане этот год стал для меня особенным: с декабря прошлого года я возглавляю городскую федерацию, и это большая ответственность. А для всего города 2025-й — год векового юбилея нашего «Зенита».

И, конечно, профессиональная деятельность: приняты важнейшие для жизни города законы, такие как закон о КРТ, о «наливайках», о содержании собак, в создании которых непосредственное участие принимали сами петербуржцы, за что я им благодарен.

Дмитрий Крестьянкин, режиссер, идеолог и художественный руководитель «Плохого театра»:

— Меня удивил 2025 год количеством боли и слез: мне иногда кажется, что дальше уже некуда, а потом оказывается, что есть куда. А запомнился год тем, что моя дочь Ия больше не боится нырять, здорово танцует и подарила свой велосипед подругам.

Пастор Анненкирхе Евгений Раскатов:

— 2025 год удивил тем, что мы трижды пытались закрыть Анненкирхе на реставрацию, а она до сих пор открыта!

Наталья Арсёнова, директор «Упсала-Цирка»:

— Год удивил тем, что все получилось. Можно смело уже так сказать: все, что задумывали — все получилось. У нас есть два новых набора: ребята с синдромом Дауна и нормотипичные ребята из групп социального риска. Есть два новых спектакля: Circus ex machina в коллаборации с инженерной компанией и инклюзивный спектакль «Цирк Фибоначчи» с прекрасным режиссером Яной Туминой, премьерные показы которого прошли в декабре. Впереди много всего запланировано, и этот год внушает веру, что дальше будет также. Вот такой у меня оптимистичный настрой.

Год запомнился великолепными коллегами и великолепными артистами, талантливыми и чуткими ребятами, новыми открытиями в их понимании того, на что они способны. Только благодаря команде Цирка я смело смотрю вперед и уверена, что 2026 год нас еще больше удивит и порадует.

Дмитрий Козловский, трехкратный чемпион России в парном фигурном катании:

— Я думаю. круче этой победы (на чемпионате России 2026 Дмитрий Козловский и Александра Бойкова исполнили четверной выброс и выиграли золото.— «Ъ Северо-Запад») у нас в этом году ничего не будет. У меня было окончание МГИМО, сейчас у нас с Сашей очень яркая победа на чемпионате России, и я думаю, что этот год мы уже будем потихоньку зафиналивать. Это прекрасная яркая точка в спортивном полугодии.

Александр Андрианов, акционер GloraX:

— 2025 год удивил своей многослойностью. С одной стороны — долгожданное смягчение денежно-кредитной политики и постепенное снижение ключевой ставки, которое вернуло рынку осторожный оптимизм. С другой — по-прежнему проявляющиеся последствия отмены массовой льготной ипотеки, оказывающие давление на спрос.

2025 год показал, что девелопмент входит в более зрелую фазу, где одинаково важны темпы продаж, качество среды, проработка продукта и финансовая дисциплина. Именно это сочетание формирует главное конкурентное преимущество в отрасли.

Александр Шестаков, генеральный директор «Первой мебельной фабрики»:

— Неприятно удивила экспансия маркетплейсов, которая приводит к снижению качества мебели, продаваемой на этих площадках. Сейчас доля маркетплейсов в продажах мебели уже превысила 30%, а к 2026 году может приблизиться к 40% — это 100–150 млрд рублей в год. Однако правила взаимодействия мебельщиков с площадками остаются непрозрачными: комиссии растут, условия оферт меняются в одностороннем порядке. Без регулирования этой сферы продолжится давление на производителей, что повлечет дальнейшее снижение качества продукции и может привести к уходу до 15% небольших компаний с рынка. Во-вторых, в этом году особенно явно стали заметны проблемы с 44-ФЗ при закупке мебели. Цена по-прежнему остается главным критерием выбора поставщика, поэтому в тендерах часто побеждают компании, предлагающие более дешевую, но менее качественную продукцию. В итоге в больницы и школы поступает мебель низкого качества. Очевидно, что закон требует доработки: при выборе поставщика качество мебели является не менее важным параметром, чем цена.

Виталий Свидовский, соучредитель и директор компании «Теремок» в Санкт-Петербурге:

— 2025 год удивил масштабом и скоростью изменений, которые из временных окончательно стали постоянными. Бизнес перестал жить привычными циклами — мы работаем в режиме постоянной перенастройки. Это не кризис и не аномалия, а новая норма.

Со знаком «плюс» мы видим заметное взросление потребителя. Они выбирают не «самое модное», а то, что действительно дает ценность: вкус, понятный продукт, стабильное качество, предсказуемый сервис. Еще один позитивный тренд — запрос на национальную идентичность. На фоне усталости от однотипных глобальных форматов люди тянутся к брендам с характером, историей и культурным кодом. Мы видим, что русская кухня перестала восприниматься как что-то архаичное — напротив, она стала точкой опоры и эмоционального комфорта.

Со знаком «минус» — высокая неопределенность. Рост издержек в бизнесе достиг пика за последние пять лет, снижение маржинальности за счет роста стоимости продуктов, причем качественных, рынок труда по-прежнему сложнейший за все время существования компании. Растет чувствительность к розничным ценам. Планирование на длинную дистанцию стало сложнее, а ошибки — дороже. При этом рынок общественного питания продолжает поляризоваться: либо очень дешево и функционально, либо качественно и осмысленно. Мы осознанно остаемся во втором сегменте и не считаем этот путь легким — но считаем его правильным.

Александр Малич, директор Александринского театра:

— Уходящий год запомнился, конечно, беспрецедентным изменением театральной карты. Если мы говорим о международном обмене, то совершенно очевидно стало, что привычные гастрольные маршруты больше недоступны для российских артистов. Но вместе с тем открылись новые горизонты — сотрудничество со странами БРИКС. И мы видим, что коллективы из Индии, Китая, Бразилии, которые приезжают в Петербург и в Москву, пользуются успехом у зрителей.

Если говорить про нас, то мы начали ездить ко всем в гости. Стали гораздо больше путешествовать по России. Я думаю, этим 2025 год запомнится.

И в целом мы сейчас наблюдаем абсолютный театральный бум: залы полны. Причем совершенно не важно, музыкальный театр или драматический: ажиотажный спрос на билеты сохраняется. Надеюсь, это продлится и в 2026-м.

Алексей Кузнецов, генеральный директор СК «Капитал-полис»:

— Прежде всего, удивление вызвала динамика рубля в этом году. Его курс со 100 рублей за доллар в начале года поднялся до 77 рублей за доллар в конце года, то есть его рост составил почти 25%. Это имеет как позитивный, так и негативный эффекты. Позитив — в дезинфляционном влиянии и удешевлении импорта. Негатив — в давлении на бюджет, который недополучает доходы из-за укрепления национальной валюты.

Также удивил рост цен на золото, достигший исторических максимумов. Причины в целом понятны, и больше всего это радует тех, кто сумел вовремя инвестировать.

В 2023 году я слышал в передаче Андрея Малахова прогнозы экстрасенсов о том, что специальная военная операция закончится осенью 2025-го. Я в прогнозы экстрасенсов не верю, но надеялся, что так и будет. Но, к сожалению, этого не случилось. Хотя ситуация была близка к этому. Это стало одним из разочарований года.

Отдельно отмечу высокую ключевую ставку. Для страхового бизнеса, который я представляю, она работала двояко. С одной стороны, мы, как институциональные инвесторы, могли зарабатывать больше. С другой — охлаждение экономики и высокие ставки для клиентов снижают спрос, что ведет к падению доходов. Это может иметь негативные последствия в следующем году. Некоторые считают текущее отсутствие роста экономики нормальным явлением, но, с моей точки зрения, этот тезис остается под большим вопросом.

Также определенным разочарованием стало повышение налогов. Крупные компании его переживут, хотя и с уменьшением прибыли. Для малого и среднего бизнеса такие изменения могут оказаться критическими.

Эдуард Тиктинский, президент группы RBI:

— Уходящий год скорее не удивил, а обозначил несколько ключевых трендов, формирующих новый облик рынка. Девелопмент стал бизнесом финансовых моделей. Компании перед тем, как запускать новые проекты, внимательнее просчитывают, какой объем жилья, какой размер очередей выводить на рынок, с какими темпами необходимо строить, чтобы освоение средств в строительстве коррелировало с входящим денежным потоком. Это переход к стратегии тонкой настройки каждого процесса, что свидетельствует о новом уровне зрелости и взвешенности отрасли. Конечно, на такую трансформацию повлияла в первую очередь ситуация с ипотекой, заметно сократившая объем спроса на массовое жилье.

Второй важный аспект — в 2025 году появилась бо?льшая ясность по социальной нагрузке на будущие проекты. Это позволяет точнее прогнозировать возможную цену покупки земельного участка, сразу учитывая предстоящие обязательства по соцкультбыту.

В-третьих, я бы отметил еще и такое перспективное явление (которое мы продолжим развивать в ближайшие годы), как интеграция в бизнес-процессы искусственного интеллекта. Существуют десятки, если не сотни возможных сценариев использования ИИ, но задача, конечно, состоит в том, чтобы найти среди них реально работающие, приносящие эффект, «осознанные» сценарии. И мы в RBI в 2025 году активно этим занимались. К примеру, один из пилотных проектов — внедрение цифрового аватара компании, который мог бы «очеловечивать» процесс знакомства нового сотрудника или соискателя с компанией.

Михаил Костромин, совладелец AKTIVO:

— В 2025 году меня впечатлил Сингапур — красивый город с крутой архитектурой и красивым общественным пространством. Я был в этом городе впервые, и это самое запоминающееся событие.

В профессиональном плане меня удивила ситуация на рынке недвижимости: летом, когда ключевая ставка была все еще высокой, спрос на недвижимость сразу пошел вверх, стоило только появиться настроениям о возможном снижении ставки. Произошло некое форвардное явление: спрос появился раньше, чем произошли реальные перемены. Думаю, когда ставка существенно снизится, будет взрывной рост спроса на недвижимость.

Александр Кравцов, совладелец Fizika Development:

— 2025 год в целом сложно назвать неожиданным для тех, кто живет и работает в России. Скорее, он подтвердил устойчивость отрасли: несмотря на сложности и некоторое охлаждение, рынок жилой недвижимости продолжил функционировать, сделки совершались, проекты развивались. Для нашей компании год стал этапом активного роста: мы увеличили объемы строительства, вывели на рынок новые проекты и расширили команду.

Кирилл Сиволобов, основатель Bau City Development:

— Из личного крайне неожиданным для меня стал финал «Формулы-1» в Абу-Даби и размах шоу, которое сопровождало это событие, особенно выступление любимой группы Metallica. До этого не думал, что «Формула-1» настолько популярна. Особое впечатление во время поездки в Эмираты произвели архитектурные проекты — филиал Лувра и строящийся музей Гуггенхайма. Масштаб инвестиций в культуру и качество архитектурных решений демонстрируют, как крупные международные проекты способны формировать имидж территории и задавать долгосрочные ориентиры для развития городской среды.

Александр Вакуленко, директор макрорегиона Северо-Запад «Почты России»:

— 2025 год запомнился тем, что искусственный интеллект из перспективной технологии превратился в привычный инструмент, который изменил и работу, и повседневную жизнь. Практически все сферы бизнеса начали активно использовать ИИ, появились новые специальности, например, AI-дизайнер. Важно, что языковые модели научились не просто обрабатывать данные, но и понимать их смысл, предлагать решения и управлять сложными процессами. В связи с этим кибербезопасность и цифровая грамотность вышли на первый план.

«Почта России» использует искусственный интеллект в ключевых операциях. Например, в сортировочных центрах системы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта автоматически распознают и распределяют посылки, что значительно ускоряет процесс. Чат-боты и голосовые помощники обрабатывают обращения в службу поддержки. В сфере кибербезопасности ИИ помогает в режиме реального времени отслеживать и анализировать инциденты. Кроме того, нейросети оптимизируют сложную логистику, маршрутизируя отправления с учетом десятков тысяч точек и мультимодальных перевозок. Это не просто автоматизация, а технологии, которые уже сегодня приносят значимый экономический эффект и повышают надежность наших услуг.

Роман Слуцкий, генеральный директор, совладелец ООО «Аларм-Моторс»:

— Меня удивил интересный вывод, к которому я пришел к концу года. Как предпринимателю мне всегда хочется развивать сеть и портфель брендов, однако, к сожалению, при текущей конъюнктуре я вынужден наступить своей песне на горло. Покупка или строительство новых дилерских центров не имеет экономического обоснования и несет только дополнительные риски. В этой связи мы приняли решение, что для запуска новых проектов мы будем использовать в ближайшее время только шоу-румы тех брендов, в перспективах развития бизнеса с которыми мы разочаровались.

Алексей Гагаринов, генеральный директор и совладелец компании C-Shipping:

— Я бы отметил два важных события. В июне на площадке ПМЭФ мы представили проект крупнотоннажного контейнерного судна «Римский-Корсаков» вместимостью 2500 TEUs, которое можно строить в Санкт-Петербурге, а в ноябре 2025 года мы реализовали свою давнюю мечту — запустили регулярный контейнерный сервис между портами Калининградской области и портом Санкт-Петербург под брендом Balt Gulf Line.

Ожидаем следующий год еще более интересным. Всем крепкого здоровья, удачи и стойкости духа в 2026-м!

Дмитрий Торгованов, олимпийский чемпион, главный тренер гандбольной команды «Зенит»:

— Нас, людей, рожденных в СССР, уже ничто не удивляет!

Сергей Моренков, владелец холдинга СКСР:

— Признаюсь, мои ожидания от 2025 года были куда более тревожными. Я предполагал, что нас ждет череда серьезных финансовых потрясений, однако реальность оказалась значительно благоприятнее. Это, безусловно, позитивная новость для бизнеса и для всей страны.

2025 год запомнился прежде всего существенным повышением налогового бремени. Подобные изменения происходят нечасто, но для нас, предпринимателей, они всегда становятся серьезным испытанием. К сожалению, мы давно привыкли к тому, что налоговая нагрузка остается высокой даже в периоды, когда прибыль минимальна или вовсе отсутствует. Это создает дополнительные вызовы для развития бизнеса, но одновременно побуждает искать новые, более эффективные модели работы.

Но 2025 год можно охарактеризовать и как период стабилизации. На всех ключевых рынках наблюдается состояние насыщения: традиционные ниши заполнены, а потенциальные точки роста пока не очевидны. В этих условиях особенно важно не просто удерживать достигнутые позиции, но и активно искать новые возможности — будь то диверсификация бизнеса, выход на смежные рынки или внедрение инновационных технологий. Вопрос о том, откуда придет новый спрос и импульс для роста, остается открытым, но именно он определяет вектор нашей стратегической работы на ближайшие годы.

Мы возлагаем надежды на 2026 год в связи с возможным завершением СВО. Это событие способно стать важным катализатором для экономики, открыв новые перспективы для инвестиций, развития инфраструктуры и укрепления делового климата.