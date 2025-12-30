В Ярославской области вырастет минимальная заработная плата

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Ярославской области вырастет на 25%, достигнув 30 тыс. руб. Соответствующее соглашение подписали 30 декабря губернатор, председатель объединения профсоюзов и председатель объединения работодателей региона, сообщили в профсоюзном объединении.

В результате размер МРОТ в области будет превышать федеральный на 3 тыс. руб., так как с 2026 года он составит 27 093 рубля. Превышение коснется всех сфер экономики, включая производственный сектор и бюджетных работников.

«Это очень важный момент, поскольку ранее с опережением мы шли только по внебюджетной сфере. В этот раз такое решение было достигнуто в результате переговоров с правительством области и работодателями», — отметил председатель Объединения профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев.

Он также подчеркнул, что ФНПР выступает за привязку МРОТ к потребительскому бюджету. По оценкам профсоюзов, для обеспечения нормального уровня жизни необходим минимальный потребительский бюджет в размере 59 625 руб. В размер минимальной заработной платы не включаются выплаты за совмещение должностей, сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и праздничные дни.

Антон Голицын