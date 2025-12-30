Обвиняемым по делу о хищении у Минобороны 500 млн руб. вынесли приговор

Суд вынес приговор по делу о крупном хищении денег при выполнении оборонного гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР). Виновными признаны руководитель ООО ИФК «РНГС Капитал» Дмитрий Левченко и гендиректор ООО «Сибай» Андрей Грунин. Их приговорили к восьми и пяти годам колонии общего режима. Также каждому из них назначен штраф в 500 тыс. руб.

По данным следствия, в 2022–2023 годах Минобороны заключило договоры с ООО ИФК «РНГС Капитал» и ООО «Сибай» на выполнение услуг и поставку товаров на более чем 1,3 млрд руб. Во время реализации контрактов Левченко и Грунин, а также другие лица, представившие ложные сведения о стоимости работ, похитили более 500 млн руб. бюджетных средств. Минобороны уже возместили свыше 470 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СКР, суд признал достаточным для вынесения приговора.