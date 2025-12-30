Большому балету — большой экран

В кинотеатрах стартовали показы балета «Щелкунчик» — постановку Большого театра транслируют крупные сети 30 и 31 декабря. Балет на большом экране можно будет увидеть более чем в 300 залах, а также на отдельных арт-площадках России, Узбекистана и Белоруссии. Дирижером выступит Валерий Гергиев, главные партии исполнят ведущие артисты Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко. Как убедился “Ъ FM”, цена билетов начинается от 1 тыс. руб.

Фото: Дамир Юсупов / Большой театр

Показы «Щелкунчика» в кинотеатрах Большой театр запустил в прошлом году. Тогда трансляции балета пользовались большим спросом, хорошая выручка, вероятно, будет и теперь, говорит глава объединенной сети «Формула Кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин: «Это не первый год, поэтому ожидания праздничные. Понятно, что одним "Щелкунчиком" год не закроется, но всегда в преддверии Нового года постановки Петра Чайковского проходят очень успешно. Это уже добрая традиция. Аудитория положительно относится к любому хорошему контенту. Балет, спектакль, какая-то спортивная трансляция — зрители очень живо и быстро реагируют. Результаты прошлогодних показов "Щелкунчика" показывают, что это востребовано. Его повторяют из года в год. Результаты этого года подведем 1 января, сегодня показы только начались».

Продажи билетов на «Щелкунчика» в Большом театре стартовали в этом году 2 декабря. Их полностью раскупили за два часа, при этом самые дорогие места стоили 50 тыс. руб. Кроме того, театр запустил продажу билетов через аукцион: там за один из лотов покупатели заплатили больше 1 млн руб. Показы балета в кинотеатрах — хороший способ снизить ажиотаж вокруг театральных постановок «Щелкунчика», считает критик Лейла Гучмазова: «Я считаю, отлично, что эти трансляции есть. Это уже готовый спектакль в новом формате. Снимается ажиотажный спрос на постановку в Большом театре, и зритель может за какие-то вполне демократичные деньги пойти и посмотреть этот балет.

Проект TheatreHD единственный продолжает показывать на большом экране постановки ведущих театров мира. Большое им за это спасибо. Все-таки на собственном экране монитора не все выглядит так хорошо, как в формате кинопоказа. Зритель в кинотеатре имеет возможность посмотреть какие-то дополнительные эпизоды. Например, при записи спектаклей существует антракт, и зритель в кинотеатре имеет возможность во время так называемого антракта послушать краткие интервью артистов, постановщиков. Кроме того, в этом формате многое зависит от режиссерского взгляда, от оператора, от того, в каком ракурсе поставлены камеры для съемки. Как правило, это очень профессиональная съемка: одновременно фиксируется и общий рисунок, и сольные партии, и вариации. 31 числа в 12:00 будет прямая трансляция "Щелкунчика" в Большом театре по "Первому каналу", это другой формат — более живой и непосредственный».

Кроме того, в кинотеатрах все новогодние праздники будут идти показы «Щелкунчика» в постановке других театров. Например, Берлинской и Дрезденской оперы или в исполнении студентов Академии имени Вагановой.

Ульяна Горелова