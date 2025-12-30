В период с января по ноябрь 2025 года в Татарстане побывало 4,3 млн туристов, сообщила пресс-служба Госкомитета республики по туризму.

За 11 месяцев 2025 года Татарстан посетило 4,3 млн туристов

В 2025 году введена обязательная аттестация экскурсоводов, за год аттестовано 143 специалиста, общее число аттестованных — 585. Также в реестр классифицированных средств размещения включены 663 объекта.

В этом году вступил в силу закон, предусматривающий сниженную ставку налога на имущество для гостиниц, введенных в эксплуатацию до 2030 года — 0,1%.

Влас Северин