31 декабря в Татарстане ожидаются снег, метель и -13 градусов

В среду, 31 декабря, на территории Татарстана пройдет снег, а в отдельных районах — слабая метель. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от -13 до -8 градусов, днем прогреется до показателей от -8 до -3 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица.

В Казани ночью и днем пройдет снег, температура составит от -10 до -4 градусов. В отдельных районах ожидается слабая метель, а на дорогах — гололедица.

Влас Северин