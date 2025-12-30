Умер российский писатель, автор «Головы Гоголя» и «Быть Босхом» Андрей Королев

На 80-м году жизни умер российский писатель, преподаватель Литературного института и почетный профессор Пермского университета Анатолий Королев. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба вуза в Перми.

«Он был бесстрашным исследователем человеческой природы и выпавшего ему времени»,— отметили в пресс-службе. В романе «Быть Босхом» 2004 года Анатолий Королев показал контраст между полотнами художника и бытом солдат, в «Эроне» (1994-2000) — изобразил неомифологический эпос о завершении советской эпохи.

Отдельно в вузе отметили роман Анатолия Королева 2000 года «Человек-язык», повествующий о понятии бессознательного. В фантасмагории «Голова Гоголя» (1992) разрабатывается тема тирании и свободы.

Анатолий Королев родился 24 сентября 1946 года в Свердловске (нынешнее название — Екатеринбург). Окончил филологический факультет Пермского университета. В 1970-е работал корреспондентом в местной газете «Молодая гвардия» и сценаристом документальных фильмов на телевидении. В 1980 году переехал в Москву, где отучился на Высших театральных курсах при ГИТИСе. После занялся написанием радиопьес («Ночные голоса», «Транзитный перелет», «Невесты револьвера»). В 1991 году вступил в Союз писателей СССР, в 1997-м стал членом Русского ПЕН-центра.

В начале 2000-х работал внештатным обозревателем в «РИА Новости». С 2005 года стал доцентом Литературного института, где вел мастерскую прозы.