В Татарстане возбудили уголовное дело из-за смерти трех человек при пожаре

В поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана при пожаре в частном доме погибли 14-летняя девочка, 74-летняя и 52-летняя женщины и мужчина. По факту гибели возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по республике.

Возгорание произошло 30 декабря. Прибывшие пожарные обнаружили тела трех человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Следователи возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Влас Северин