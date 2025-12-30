Нижегородские предприятия за год привлекли 14,2 млрд рублей из федерального ФРП
Предприятия Нижегородской области за 2025 год привлекли 14,6 млрд руб. из регионального и федерального фондов развития промышленности на реализацию различных программ по развитию производства. По данным регионального правительства, на Нижегородскую область приходится одна седьмая часть всех выданных ФРП инвестиционных кредитов.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Из общего объема средств 14,2 млрд руб. поступили из федерального ФРП. Это более чем в 2,5 раза больше по сравнению с голом ранее.
Всего по программам федерального и регионального фондов развития промышленности в Нижегородской области профинансировали 41 проект.