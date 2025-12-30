Нижегородские предприятия за год привлекли 14,2 млрд рублей из федерального ФРП

Предприятия Нижегородской области за 2025 год привлекли 14,6 млрд руб. из регионального и федерального фондов развития промышленности на реализацию различных программ по развитию производства. По данным регионального правительства, на Нижегородскую область приходится одна седьмая часть всех выданных ФРП инвестиционных кредитов.

Из общего объема средств 14,2 млрд руб. поступили из федерального ФРП. Это более чем в 2,5 раза больше по сравнению с голом ранее.

Всего по программам федерального и регионального фондов развития промышленности в Нижегородской области профинансировали 41 проект.

Андрей Репин