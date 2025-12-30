Более полумиллиона татарстанцев подали заявления на самозапреты по кредитам

Более 554 тыс. жителей Татарстана подали заявления на установление самозапрета на кредиты. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро.

Республика находится на восьмом месте среди регионов России по показателю поданных заявлений. По состоянию на 29 декабря 2025 года 476,4 тыс. человек продолжали действовать под данным запретом, а более 46,8 тыс. сняли его.

В 2025 году по всей стране было подано 20 млн заявлений на установку самозапрета и 1,6 млн — на его снятие. Лидером по количеству обращений стала Москва, где было подано 1,8 млн заявок на установку запрета.

