В Черноземье 1 января ожидается морозная погода, до –11°C

В четверг, 1 января, жителей Черноземья ожидает морозная погода. В первый день нового года будет пасмурно, но без осадков. Температура будет варьироваться от –6°C до –11°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит –7°C, днем немного поднимется до –6°C, к вечеру опустится до –8°C и еще до –11°C к ночи. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром и днем температура составит –8°C, к вечеру снизится до –9°C и еще до –11°C ночью. Ветер до 3 м/с.

В Курске температура будет колебаться от –9°C до –8°C, а к ночи опустится до –11°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром термометр покажет –9°C, днем столбик поднимется до –8°C, а вечером опустится до –11°C. Ветер до 3 м/с. В первой половине дня возможны прояснения.

В Орле температура составит –9°C…–8°C. К ночи также понизится до –11°C. Ветер до 3 м/с. Днем ожидаются прояснения.

В Тамбове будет –8°C…–9°C, к ночи похолодает до –10°C. Ветер до 3 м/с. Днем также возможны прояснения.

Алина Морозова