ФСБ предотвратила попытку диверсии на газовой системе в Кабардино-Балкарии

ФСБ предотвратила задуманную украинскими спецслужбами попытку подрыва участка газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как сообщили в ФСБ, в результате проведенных мероприятий был установлен житель Нальчика. По данным следствия, он планировал осуществить подрыв газораспределительной системы по заданию украинского куратора. Злоумышленник, как сообщили в ЦОС, прошел специальную подготовку в одном из лагерей сил специальных операций ВСУ.

Диверсант оказал сопротивление при попытке задержании и был ликвидирован спецслужбами. Злоумышленник имел при себе взрывное устройство, автомат украинского производства и боеприпасы к нему. Во время боестолкновения сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Возбуждено уголовное дело о подготовке к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ).