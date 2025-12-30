В Городецком округе задержали двух дропперов
Сотрудники полиции за дропперство задержали в Городце 18-летнего местного жителя. По данным полиции, за 8 тыс. руб. он передал ранее незнакомому человеку доступ к своей банковской карте.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В это же время в Заволжье за аналогичное правонарушение задержали 20-летнего нижегородца. За передачу данных своей банковской карты посторонним лицам он получил 10 тыс. руб.
Теперь каждому из задержанных по статье УК РФ о неправомерном обороте платежей (ч. 3 ст. 187) грозит до трех лет лишения свободы. Они находятся под подпиской о невыезде.