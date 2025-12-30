Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Городецком округе задержали двух дропперов

Сотрудники полиции за дропперство задержали в Городце 18-летнего местного жителя. По данным полиции, за 8 тыс. руб. он передал ранее незнакомому человеку доступ к своей банковской карте.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В это же время в Заволжье за аналогичное правонарушение задержали 20-летнего нижегородца. За передачу данных своей банковской карты посторонним лицам он получил 10 тыс. руб.

Теперь каждому из задержанных по статье УК РФ о неправомерном обороте платежей (ч. 3 ст. 187) грозит до трех лет лишения свободы. Они находятся под подпиской о невыезде.

Андрей Репин