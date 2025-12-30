Умер иллюзионист Эмиль Кио

Советский иллюзионист, народный артист России Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

«Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста»,— написал господин Запашный в Telegram-канале.

«Его вклад в развитие искусства трудно переоценить: годы упорного труда стали неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны»,— отметили в пресс-службе Большого Московского цирка. Прощание с Эмилем Кио пройдет 2 января на Троекуровском кладбище.

Эмиль Кио родился в 1938 году. С 1961-го выступал в качестве ассистента отца — артиста цирка и иллюзиониста Эмиля Кио. Гастролировал в Мексике, Германии, Швейцарии, Японии, Франции, Швеции, Норвегии, США и других странах. В 1991 году был избран председателем Союза цирковых деятелей России.