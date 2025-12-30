Российские силы ПВО за четыре часа сбили 22 беспилотника

Российские средства ПВО в период с 12:00 до 16:00 мск уничтожили 22 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

20 БПЛА сбиты в небе над Брянской областью, еще два — над Краснодарским краем. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об отсутствии пострадавших и повреждений на земле после атаки ВСУ. В Краснодарском крае ситуацию пока не комментировали.

С 8:00 до 12:00 мск над Россией сбили еще четыре дрона ВСУ. Все из них — над Краснодарским краем.