Для петербуржцев стали доступны две стоянки в Кронштадте и Парголово
Две городские автостоянки в Парголово и Кронштадте начали работу 30 декабря. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.
Фото: Пресс-служба вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова
Первая, пока временная, на 250 машино-мест расположена около НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова в поселке Парголово. Позже тут оборудуют постоянную стоянку, которая будет способна разместить 500 машин. Ее планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.
«В преддверии Нового года мы сделали техническое открытие, чтобы пациенты и сотрудники медицинских учреждений уже сейчас могли воспользоваться автостоянкой и комфортно припарковать свой автомобиль»,— заявил господин Поляков.
Постоянная стоянка доступна рядом с культурным кластером «Остров фортов» и рассчитана на 198 мест. Она стала продолжением уже существующей площадки на 163 места.