Сотрудники ГАЗа уйдут в корпоративный отпуск после новогодних каникул

Сотрудники Горьковского автозавода (ГАЗ) уйдут в корпоративный отпуск на пять дней сразу после новогодних каникул, сообщила пресс-служба предприятия «РИА Новости».

«Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия»,— рассказали на автозаводе. Сотрудники предприятия будут отдыхать до 16 января включительно.

По словам представителей ГАЗа, некоторые подразделения предприятия продолжат работу и в период корпоративного отпуска по установленному графику. На производствах будет проводиться модернизация и сервисное обслуживание оборудования, которое возможно только при остановке производства, рассказала пресс-служба.