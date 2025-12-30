Мирный житель погиб в результате удара БПЛА в Белгородской области

В результате удара FPV-дрона по автомобилю на участке автодороги Грушевка — Пятницкое Волоконовского округа погибла женщина. Мужчину, находившегося в машине, доставили в Волоконовскую ЦРБ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения спины и плеча, в ЦРБ ему диагностировали баротравму. Сейчас пострадавшему оказывается помощь. Транспортное средство уничтожено.

По данным господина Гладкова, в Белгородской области из-за атак FPV-дронов пострадали еще трое мирных жителей. В селе Бессоновка дрон атаковал автомобиль. Мужчину, находившегося в салоне, доставили в Томаровскую РБ со слепыми осколочными ранениями лица и бедра. Для дальнейшего лечения пострадавшего переведут во вторую городскую больницу Белгорода. Автомобиль поврежден.

В селе Белянка мужчина получил множественные осколочные ранения лица, руки и голени в результате атаки дрона на трактор. Его доставят в областную клиническую больницу. Техника повреждена.

В Щебекинскую ЦРБ доставили мужчину, получившего минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча от удара дрона по машине в селе Вознесеновка Щебекинского округа. Машина посечена осколками.