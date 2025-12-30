Число пользователей «Единой карты петербуржца» достигло 2 млн человек

Проект «Единая карта петербуржца» (ЕКП) достиг отметки в 2 млн пользователей, сообщает пресс-служба Смольного. Таким образом аудитория ЕКП выросла более чем на 280 тыс. человек, теперь картой пользуется каждый третий житель города. Значительный рост обеспечен за счет новых социальных продуктов. Ключевым драйвером стала реализация проекта «Серебряный возраст», по которому выдано уже 210 тыс. карт.

Расширить аудиторию также помог запуск первых в России агломерационной карты «ЕКП Ленинградская» (выпущено более 21,6 тыс. штук) и детской банковской карты «ЕКПшка» для школьников. Таким образом, ЕКП превращается в многофункциональный цифровой инструмент для всех категорий жителей города и агломерации.

Андрей Маркелов