Новый год родом из детства

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как создать атмосферу праздника и волшебства детям.

В этом сезоне особенно заметен тренд на ностальгию: в соцсетях многие показывали, как вырезают снежинки из бумаги или вешают на елку гирлянды из разноцветных бумажных колечек. Раз мы сами опираемся на те самые воспоминания из детства, наша же задача — создать настоящее новогоднее настроение нынешним детям. А заодно придумать им увлекательные занятия на каникулах. Журнал Parents собрал целый список таких важных дел, причем многие из них ничего не стоят. Прежде всего, в сказочную новогоднюю атмосферу можно погрузиться при помощи книг. Достаточно скачать самые трогательные и запоминающиеся произведения в аудио-формате или даже сходить вместе с ребенком в библиотеку, чтобы вместе полистать красивые издания «Щелкунчика», «Снежной королевы» или «Серебряного копытца».

Еще ребенок может начать собирать собственную коллекцию елочных игрушек, если каждый год дарить ему новый маленький предмет. Сильные эмоции может доставить и подарок не ему самому, а любимой игрушке (если это кукла или медведь с именем, то маленький сверток с подписью можно положить под елку). Другой вариант — творчески приодеть игрушки: повязать им шарфики и смастерить теплые шапки. Настоящим приключением может стать внезапная поездка по городу: представьте, вы прямо в пижамах набрасываете куртки, берете термос с чаем и отправляетесь на поиски самого новогоднего места в округе, например, площади или сквера с елкой. Новогоднее настроение помогают создать и маленькие ритуалы. Конечно, стоит вместе написать письмо Деду Морозу. Мандарины и горячий пряный напиток со специями наполнят ароматом весь дом. В это время особенно ценно тепло общения. Вместе с ребенком узнайте о праздничных традициях других семей и сделайте что-то доброе для тех, кто в этом нуждается.

