Свердловская компания требует с АО «Соликамскбумпром» 3,7 млн рублей

30 декабря в Арбитражный суд Пермского края поступило заявление свердловского ООО «Складинтех» к АО «Соликамскбумпрому». Это следует из картотеки суда. Сумма исковых требований компании к прикамскому предприятию составляет 3,7 млн руб. Их обоснования в материалах дела отсутствуют. Заявление к производству пока не принято.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основным направлением деятельности компании является производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным циклом производства — от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции. В сентябре позапрошлого года скончался основной владелец и многолетний президент АО Виктор Баранов. Сейчас акции предприятия принадлежат его наследникам и топ-менеджменту. Чистый убыток «Соликамскбумпрома» по итогам прошлого года составил 1,9 млрд руб.

ООО «Складинтех» было зарегистрировано в 2020 году в Екатеринбурге. Общество занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием. Компания принадлежит трем свердловским предпринимателям: Дмитрию Федотову (50%), Ивану Москвину (25%) и Евгении Жолобовой (25%). Чистая прибыль в 2024 году составила 7,9 млн руб., выручка — 143 млн руб.