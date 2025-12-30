В Волгограде задержали поставщиков фальсифицированного алкоголя

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным сбытом фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

В Волгограде задержали поставщиков поддельного алкоголя

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали семь человек из Волгограда, Подольска и Люберец. При проверке автомобилей и склада в Краснооктябрьском районе Волгограда правоохранители изъяли 8 тонн спирта и 4800 бутылок алкогольной продукции.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 6 ст. 171.1 и ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, предусматривающим наказание за незаконный оборот спиртосодержащих напитков и изготовление контрафактной продукции.

Марина Окорокова