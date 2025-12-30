Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Директора магнитогорской компании будут судить за неоплату налогов на 37 млн рублей

Ленинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Челябинской области завершил расследование в отношении директора местной компании. Его обвиняют в неоплате налогов в размере 37 млн руб. (ч. 1 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2023-2024 годах директор ООО «Производственно-строительная компания „Ремстрой-Техника”» создал фиктивный документооборот с номинальными организациями. Так он хотел сэкономить с помощью налоговых вычетов по НДС. Бюджетной системе РФ был причинен ущерб в размере 37 млн руб.

На имущество фигуранта и организации на сумму 55,5 млн руб. наложен арест. Изъято имущество компании на 18,1 млн руб. Преступление выявили сотрудники УФНС России по региону.

Материалы уголовного дела направили в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

