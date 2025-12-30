На Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС спустя полвека работы

Билибинская АЭС на Чукотке остановила последний энергоблок - 4-й. Станция завершает работу после 51 года эксплуатации, сообщил Росэнергоатом.

«Это первый опыт полного останова атомной станции, находившейся в промышленной эксплуатации», — указано в сообщении. АЭС сохранит статус действующего ядерного объекта, но продолжит работу в режиме без генерации.

1-й энергоблок был остановлен в 2018 году, его отработавшее ядерное топливо размещено в бассейне выдержки. В декабре 2025-го поэтапнно остановили блоки 2, 3 и 4. Их топливо выгрузят в течение двух лет.

Энергоснабжение региона сейчас обеспечивает плавучая атомная ТЭС «Академик Ломоносов».