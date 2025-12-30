Воронежский авиазавод может дополнительно привлечь до 2 тысяч рабочих

Филиал ПАО «Ил» (входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация») — ВАСО — в настоящее время ведет настройку и перераспределение загрузки по разным самолетным программам. Сокращения основного производственного персонала предприятия в 2026 году не планируются. Более того, в связи с ростом производственной программы в перспективе трех лет ВАСО дополнительно потребуется привлечь порядка 1,5–2 тыс. рабочих, рассказали в пресс-службе предприятия в ответ на запрос «Ъ-Черноземье».

На авиазаводе уточнили, что вспомогательный персонал (не занятый непосредственно в основном производственном процессе) высвобождается в результате совершенствования технологий производства и внедрения автоматизации процессов.

«На ВАСО, как и в целом в контуре ОАК, реализуется программа повышения экономической эффективности. Идет плановый постепенный процесс оптимизации административно-управленческого и вспомогательного персонала. На ВАСО эти параметры находятся на уровне плановой текучести кадров. Этот процесс предусматривает возможность переобучения»,— прокомментировали в пресс-службе авиазавода.

Денис Данилов