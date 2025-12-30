Ценники в магазинах Болгарии перевели в евро в преддверии вступления в еврозону

Цены в магазинах Софии в преддверии перехода на новую валюту стали указывать как в болгарских левах, так и в евро. Об этом пишет Reuters. В июне Еврокомиссия одобрила вступление Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года.

Болгария, находящаяся на юго-восточной границе Европейского союза, станет 21-м государством, присоединившимся к еврозоне. Для вступления в еврозону страна должна была подтвердить соответствие нескольким критериям, включая уровень инфляции, стабильность обменного курса и дефицит бюджета.

Вступление Болгарии в еврозону, помимо использования банкнот и монет в валюте евро, подразумевает членство в Совете управляющих Европейского центрального банка, устанавливающего процентные ставки.

Как пишет агентство, граждане Болгарии опасаются, что введение евро приведет к росту цен. При этом на рекламных щитах на улицах Софии изображен курс евро к леву с надписью: «Общее прошлое. Общее будущее. Общая валюта».

Мнения собеседников Reuters по вопросу введения евро разделились. По словам одного из них, изменения смогут облегчить путешествия по Европе, поскольку валюту не нужно будет обменивать. Другой — утверждает, что в стране нужно сохранить национальную валюту лев в связи с тем, что Европа «движется к упадку».