Владелец машзавода им. Дзержинского построит в Перми складской комплекс

Совет по предпринимательству присвоил статус приоритетный инвестпроекта «Строительство складского комплекса», реализуемому АО «Научно-производственное объединение «Курганприбор». Об этом свидетельствует протокол заседания совета от 22 декабря 2025 года. Согласно опубликованному документу, общий объем инвестиций в проект составит 455 млн руб. Срок реализации инвестиционного проекта – 2025-2028 год. Условием проекта является обязательства инвестора осуществить ремонт аудиторий в ГБПОУ «Пермский радиотехнический колледж имени А.С. Попова» на сумму не менее 1,5 млн руб. «не позднее завершения инвестиционной фазы инвестиционного проекта».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «НПО „Курганприбор“» принадлежит ООО «Финансовые инновации», которое контролируют сенатор Сергей Муратов и его супруга Светлана. В 2023 году АО «НПО „Курганприбор“» приобрело имущество обанкротившегося ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» за 725 млн руб.