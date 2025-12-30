Как изменится движение в новогоднюю ночь в районе площади Ленина в Воронеже
В Воронеже с 18:00 30 декабря до 00:00 2 января рядом с площадью Ленина введут ограничения на движение и парковку. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства города.
С 18:00 30 декабря по 03:00 1 января в Воронеже будет действовать запрет на парковку транспортных средств на следующих участках:
- улица Плехановская (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского);
- площадь Ленина;
- улица Кардашова;
- Театральный проезд;
- проспект Революции (от улицы Карла Маркса до площади Ленина);
- улица Платонова (от улицы Кирова до улицы Станкевича).
Запрет на движение автомобилей будет действовать с 15:00 31 декабря до 03:00 1 января на следующих участках:
- улица Плехановская (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского);
- площадь Ленина;
- улица Кардашова;
- Театральный проезд;
- проспект Революции (от улицы Карла Маркса до площади Ленина).
С 15:00 31 декабря до 00:00 2 января будет полностью закрыто движение по участку улицы Плехановской между площадью Ленина и Кольцовским сквером.
Также с 03:00 1 января до 00:00 2 января будет запрещена парковка в районе дома № 11Г по площади Ленина.