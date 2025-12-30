Как изменится движение в новогоднюю ночь в районе площади Ленина в Воронеже

В Воронеже с 18:00 30 декабря до 00:00 2 января рядом с площадью Ленина введут ограничения на движение и парковку. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства города.

С 18:00 30 декабря по 03:00 1 января в Воронеже будет действовать запрет на парковку транспортных средств на следующих участках:

улица Плехановская (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского);

площадь Ленина;

улица Кардашова;

Театральный проезд;

проспект Революции (от улицы Карла Маркса до площади Ленина);

улица Платонова (от улицы Кирова до улицы Станкевича).

Запрет на движение автомобилей будет действовать с 15:00 31 декабря до 03:00 1 января на следующих участках:

улица Плехановская (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского);

площадь Ленина;

улица Кардашова;

Театральный проезд;

проспект Революции (от улицы Карла Маркса до площади Ленина).

С 15:00 31 декабря до 00:00 2 января будет полностью закрыто движение по участку улицы Плехановской между площадью Ленина и Кольцовским сквером.

Также с 03:00 1 января до 00:00 2 января будет запрещена парковка в районе дома № 11Г по площади Ленина.