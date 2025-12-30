Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Воронеже на Новый год ограничат движение в районе площади Ленина

С 18:00 30 декабря по 00:00 2 января в Воронеже введут ограничения на движение и парковку в районе площади Ленина. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства города.

Фото: Алина Морозова / Коммерсантъ

Также городские власти уточнили режим работы площади Ленина в новогоднюю ночь. Она будет открыта с 10:00 31 декабря до 02:00 1 января.

Как изменится движение в новогоднюю ночь у площади Ленина в Воронеже

С 1 по 11 января площадь будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 в праздничном режиме с усиленными мерами безопасности. С 12 по 19 января, в связи со снижением потока посетителей, она перейдет на обычный режим работы.

Как площадь Ленина встретила первый за шесть лет парад Дедов Морозов

Участник парада в костюме Деда Мороза перед началом праздника готовится выйти на площадь Ленина вместе с остальными героями шествия

Участник парада в костюме Деда Мороза перед началом праздника готовится выйти на площадь Ленина вместе с остальными героями шествия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перед стартом торжества Деды Морозы проходят досмотр у входа на площадь Ленина

Перед стартом торжества Деды Морозы проходят досмотр у входа на площадь Ленина

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сотрудница охраны с металлодетектором проверяет мешок с подарками у Деда Мороза перед допуском на территорию праздника

Сотрудница охраны с металлодетектором проверяет мешок с подарками у Деда Мороза перед допуском на территорию праздника

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Дед Мороз с посохом прогуливается по праздничной площади Ленина среди зрителей и участников торжества

Дед Мороз с посохом прогуливается по праздничной площади Ленина среди зрителей и участников торжества

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Общий вид новогоднего праздника на площади Ленина во время парада Дедов Морозов и Снегурочек

Общий вид новогоднего праздника на площади Ленина во время парада Дедов Морозов и Снегурочек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Горожане в костюмах Деда Мороза и Снегурочки присоединяются к празднику

Горожане в костюмах Деда Мороза и Снегурочки присоединяются к празднику

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участницы в костюмах Снегурочек

Участницы в костюмах Снегурочек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участники парада на площади Ленина

Участники парада на площади Ленина

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участники парада фотографируются рядом с декоративными фигурами новогодних персонажей на праздничной площадке

Участники парада фотографируются рядом с декоративными фигурами новогодних персонажей на праздничной площадке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участница праздника с музыкальной колонкой танцует, поддерживая атмосферу торжества

Участница праздника с музыкальной колонкой танцует, поддерживая атмосферу торжества

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Деды Морозы и Снегурочки водят праздничный хоровод вокруг главной городской елки в центре Воронежа

Деды Морозы и Снегурочки водят праздничный хоровод вокруг главной городской елки в центре Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Дед Мороз исполняет музыкальный номер на барабанах во время праздничной программы парада

Дед Мороз исполняет музыкальный номер на барабанах во время праздничной программы парада

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участница в костюме снеговика танцует под музыку вместе с другими героями праздника

Участница в костюме снеговика танцует под музыку вместе с другими героями праздника

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Дед Мороз играет на ударных тарелках в составе музыкального номера

Дед Мороз играет на ударных тарелках в составе музыкального номера

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участники музыкального выступления

Участники музыкального выступления

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Главный Дед Мороз Черноземья возглавляет колонну участников парада по пути от площади Ленина к Кольцовскому скверу

Главный Дед Мороз Черноземья возглавляет колонну участников парада по пути от площади Ленина к Кольцовскому скверу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Основная колонна Дедов Морозов и Снегурочек движется по центральной части Воронежа в сопровождении зрителей

Основная колонна Дедов Морозов и Снегурочек движется по центральной части Воронежа в сопровождении зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Праздничное шествие новогодних персонажей проходит по городскому маршруту

Праздничное шествие новогодних персонажей проходит по городскому маршруту

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Снегурочка с барабанами сопровождает колонну, задавая ритм движения праздничного шествия

Снегурочка с барабанами сопровождает колонну, задавая ритм движения праздничного шествия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Участники парада в костюмах Деда Мороза и Снегурочки идут, держась за руки во время шествия

Участники парада в костюмах Деда Мороза и Снегурочки идут, держась за руки во время шествия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Женщины в костюмах Деда Мороза и Снегурочки

Женщины в костюмах Деда Мороза и Снегурочки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Главный Дед Мороз Черноземья приветствует горожан во время прохождения праздничного шествия

Главный Дед Мороз Черноземья приветствует горожан во время прохождения праздничного шествия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Дед Мороз останавливается, чтобы сфотографироваться с ребенком во время парада

Дед Мороз останавливается, чтобы сфотографироваться с ребенком во время парада

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участница в костюме Снегурочки идет в составе колонны по маршруту праздничного шествия

Участница в костюме Снегурочки идет в составе колонны по маршруту праздничного шествия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Завершающий момент парада Дедов Морозов и Снегурочек в центре Воронежа

Завершающий момент парада Дедов Морозов и Снегурочек в центре Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

