В Воронеже на Новый год ограничат движение в районе площади Ленина

С 18:00 30 декабря по 00:00 2 января в Воронеже введут ограничения на движение и парковку в районе площади Ленина. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства города.

Фото: Алина Морозова / Коммерсантъ Елка на площади Ленина в Воронеже на новогодних праздниках

Фото: Алина Морозова / Коммерсантъ

Также городские власти уточнили режим работы площади Ленина в новогоднюю ночь. Она будет открыта с 10:00 31 декабря до 02:00 1 января.

С 1 по 11 января площадь будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 в праздничном режиме с усиленными мерами безопасности. С 12 по 19 января, в связи со снижением потока посетителей, она перейдет на обычный режим работы.

Фотогалерея Как площадь Ленина встретила первый за шесть лет парад Дедов Морозов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участники парада на площади Ленина Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участники парада фотографируются рядом с декоративными фигурами новогодних персонажей на праздничной площадке Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участница праздника с музыкальной колонкой танцует, поддерживая атмосферу торжества Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Деды Морозы и Снегурочки водят праздничный хоровод вокруг главной городской елки в центре Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Дед Мороз исполняет музыкальный номер на барабанах во время праздничной программы парада Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участница в костюме снеговика танцует под музыку вместе с другими героями праздника Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Дед Мороз играет на ударных тарелках в составе музыкального номера Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участники музыкального выступления Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Главный Дед Мороз Черноземья возглавляет колонну участников парада по пути от площади Ленина к Кольцовскому скверу Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Основная колонна Дедов Морозов и Снегурочек движется по центральной части Воронежа в сопровождении зрителей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Праздничное шествие новогодних персонажей проходит по городскому маршруту Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Снегурочка с барабанами сопровождает колонну, задавая ритм движения праздничного шествия Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Участники парада в костюмах Деда Мороза и Снегурочки идут, держась за руки во время шествия Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Женщины в костюмах Деда Мороза и Снегурочки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Главный Дед Мороз Черноземья приветствует горожан во время прохождения праздничного шествия Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Дед Мороз останавливается, чтобы сфотографироваться с ребенком во время парада Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участница в костюме Снегурочки идет в составе колонны по Кабира Гасанова