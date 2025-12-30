В Воронеже на Новый год ограничат движение в районе площади Ленина
С 18:00 30 декабря по 00:00 2 января в Воронеже введут ограничения на движение и парковку в районе площади Ленина. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства города.
Елка на площади Ленина в Воронеже на новогодних праздниках
Фото: Алина Морозова / Коммерсантъ
Также городские власти уточнили режим работы площади Ленина в новогоднюю ночь. Она будет открыта с 10:00 31 декабря до 02:00 1 января.
С 1 по 11 января площадь будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 в праздничном режиме с усиленными мерами безопасности. С 12 по 19 января, в связи со снижением потока посетителей, она перейдет на обычный режим работы.
Фотогалерея
Как площадь Ленина встретила первый за шесть лет парад Дедов Морозов
1 / 25