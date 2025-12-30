Уфимская управляющая компания «Бриг» застроит квартал за Телецентром

ООО «Управляющая компания "Бриг"», по данным «РБК Уфа», стала единственным участком торгов на право комплексного развития квартала за уфимским Телецентром. За соответствующий договор с городской администрацией компания заплатит 21,7 млн руб.

В застройку территории, ограниченной улицами Пушкина, Малой Ахтырской, Правой Белой, Стрелочной, Лесопильной, Гончарной, Чернышевского и Султанова организация инвестирует минимум 92,9 млрд руб. Кроме того, говорится в публикации телеканала, компания подтвердила наличие денег для освобождения земельных участников от нынешних правообладателей, а также 228,6 кв. м для восполнения объемов сносимого жилья.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в этом году мэрия дважды выставляла на торги право на реновацию 37,9 га частного сектора. Сначала на застройку власти отводили 15 лет, затем срок увеличился до 20 лет. Девелопер может построить до 400 тыс. кв. м нового жилья и обязан предусмотреть постройку школы на 2,2 тыс. мест и детского сада на 400 мест.

ООО УК «Бриг» зарегистрировано в июле прошлого года. Более половины доли в компании с уставным капиталом 21 тыс. руб. принадлежит ООО «Специализированный застройщик "Оникс"» Айнура Сулейманова (эта фирма достраивала пять домов в ЖК «Цветы Башкирии»), еще 47,6% — Маргарите Аскаровой.

Идэль Гумеров