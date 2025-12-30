Обновленный участок Голландской улицы в Янино открыли после реконструкции

В Янино открыли обновленный участок Голландской улицы протяженностью 1,2 км после реконструкции, сообщает пресс-служба ГК «Ленстройтрест». Проект реализовали в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с участием ведущих строительных компаний Петербурга, включая ГК «КВС», «ПИК» и «ЦДС».

Реконструированный участок Голландской улицы в Янино

Фото: ГК «Ленстройтрест» Реконструированный участок Голландской улицы в Янино

Фото: ГК «Ленстройтрест»

В ходе работ значительно модернизировали дорожную инфраструктуру. Проезжую часть расширили до трех-четырех полос, полностью заменили асфальтовое покрытие и укрепили основание дороги.

Для безопасности и комфорта пешеходов обустроили широкие тротуары, современные пешеходные переходы, установили новые светофоры и остановочные павильоны. Все подземные инженерные сети были заранее перенесены. Вице-губернатор по строительству Ленобласти Евгений Барановский отметил сложность работ из-за плотной застройки и необходимости координации с сетями.

Андрей Маркелов