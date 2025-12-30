Банк Уралсиб запустил работу катков в Уфе

В Уфе банк Уралсиб запустил работу катков на трех локациях и приглашает жителей активно провести время на свежем воздухе и насладиться зимними развлечениями.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Катки расположены на трех городских площадках:

у ТЦ «МЕГА» (ул. Рубежная, д. 174),

на Горсовете (площадь Ленина, пр. Октября, 79/2г),

на Набережной (ул. Аульная, д. 3).

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

На всех локациях доступен прокат коньков, а на площадке у ТЦ «МЕГА» дополнительно работает горка. Проект городских катков реализуется банком Уралсиб уже четвертый год и стал частью городской зимней инфраструктуры, востребованной у жителей разных возрастов.

Помимо катков, банк развивает сеть пунктов проката спортивного инвентаря на маршрутах «Уфимского ожерелья». Проект стартовал этой осенью и включает пять точек проката. В ближайшее время на точках в парке имени Лесоводов Башкирии, у «Висячего камня» и на тропе «Жемчужина Авроры» станет доступен прокат лыжного снаряжения.

По картам банка Уралсиб действует скидка 25%

на прокат спортивного инвентаря и посещение катков.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Срок проведения акции: с 20.12.2025 по 05.03.2026.

Организатор акции: ИП Фатхутдинов Т.Р., ОГРНИП 323028000142977. Подробнее о правилах проведения акции и организатора по телефону 8 986 972 4973

