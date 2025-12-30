Лодочники «Нептуна» отказались передавать мэрии земельный участок

На лодочной станции «Нептун» 29 декабря прошла встреча владельцев маломерных судов с представителем комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ) администрации Нижнего Новгорода. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», ООВРМС «Нептун-Пр» проиграла суды с муниципалитетом и по решению должна вернуть земельный участок лодочной станции. Однако лодочники считают несправедливым и незаконным как судебное решение, так и немотивированный односторонний отказ городской администрации от договора аренды.

Фото: ООВРМС «Нептун-Пр»

На встречу с людьми в сопровождении полицейского приехал сотрудник КУГИ Олег Комяков, чтобы подписать с общественной организацией акт приема-передачи земельного участка лодочной станции. Однако ее члены отказались подписать документ на том основании, что муниципальный служащий приехал без доверенности от комитета. Кроме того, в проекте акта было указано, что земельный участок передается вместе с домиком администрации «Нептуна», некапитальными строениями для хранения лодок, слипом, мостовыми лебедками и прочей инфраструктурой.

«Люди были сильно возмущены. Это их личное имущество, оно не принадлежит ни городу, ни нашей общественной организации. По Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества, кроме как по решению суда. Городские власти не подавали иски об изъятии имущества к конкретным владельцам лодок. Но на основании какой-то бумажки, привезенной неуполномоченным лицом, захотели его забрать. Такими действиями городские власти, по моему мнению, только сеют социальную рознь. В наших рядах не только военные пенсионеры, в прошлом защищавшие Родину. Есть и действующие участники СВО, в том числе Герой России. Когда они вернутся домой из зоны боевых действий, что скажут, узнав, что городская администрация забирает их имущество?», — сообщил член правления ООВРМС «Нептун-Пр» Олег Андрианов. По его словам, владельцы лодок готовят жалобу в Верховный суд, также они подали обращения в администрацию президента и Общественную палату РФ. После переговоров с представителями «Нептуна» сотрудник КУГИ уехал с неподписанным актом.

Иван Сергеев