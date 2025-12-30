В Калужской области погиб бывший депутат Свириденко

В Балабаново Калужской области при обрушении водонапорной башни погиб экс-депутат городской думы Сергей Свириденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

ЧП случилось 29 декабря в ходе подготовительных работ для демонтажа. По данным регионального СКР, погибли двое рабочих. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 143 УК).

Администрация Балабаново сегодня опубликовала пресс-релиз, в котором сказано, что в результате «происшествия при демонтаже башни» погиб Сергей Свириденко. Власти рассказали, что господин Свириденко занимался благоустройством города — в частности, помогал с доставкой техники и установкой памятных камней. Также он участвовал в создании сквера Авиаторов и монтировал постаменты для самолетов и вертолетов.

«Он сам часто управлял техникой, лично участвуя в сложных работах... Делал — потому что это было правильно. Был добродушным, скромным и тем, на кого всегда можно было положиться»,— добавили в администрации.

Экс-депутат руководил компанией «СВ-ДУБЛЬ», проводившей снос. Вместе с ним погиб его коллега Геннадий Чайкин, уточнил глава Боровского муниципального округа Николай Калиничев. В Боровском районном информцентре рассказали, что мужчины разбирали конструкцию 1961 года постройки. Они начали штробить одну из стен, но она треснула с противоположной стороны, из-за чего башня накренилась и рухнула. Оба умерли до приезда скорой.