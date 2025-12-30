Цивилева доложила Путину о работе фонда «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с замминистра обороны Анной Цивилевой. Госпожа Цивилева доложила о работе созданного по указу президента фонда «Защитники Отечества», руководителем которого она является. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра обороны РФ Анна Цивилева и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Замминистра обороны РФ Анна Цивилева и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам замминистра, главным достижением организации стало создание системы для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции. Госпожа Цивилева сообщила, что на сегодняшний день в государственном фонде работают более 4,3 тыс. социальных координаторов. За несколько лет работы в фонд поступили 2,3 млн обращений, запросов на оказание той или иной помощи, из которых 96% решено положительно, добавила она.

В прошлый раз господин Путин встречался с Анной Цивилевой в конце мая на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Замминистра предложила дать фонду возможность помогать заниматься спортом действующим российским военнослужащим, получившим инвалидность. Президент пообещал расширить полномочия «Защитников Отечества».

Фонд «Защитники Отечества» был создан по указу президента в апреле 2023 года. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Филиалы фонда работают во всех регионах России.