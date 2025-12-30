Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд на Урале приговорил жителей Нижних Серег за организацию незаконной миграции

Нижнесергинский районный суд (Свердловская область) за организацию незаконной миграции приговорил Наталью Козлову к двум годам колонии общего режима, а Азата Галояна к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Они признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Судом установлено, что с 2015 по 2020 год они организовывали нелегальный въезд в РФ не менее 59 жителей Китая и одного гражданина Вьетнама. Чтобы осуществлять помощь при незаконном переезде, они от имени ООО «Син Фэн», ООО «УралОбувь», ООО «Леопард», ООО «Леопардплюс», ООО «Фабрика Чан Х», ООО «Мейтиси» оформляли в уполномоченных органах документы, которые изначально содержали ложные сведения о месте работы и профессии, цели въезда и проживания иностранцев в России.

«На основании этих фальшивых документов граждане КНР и Вьетнама получали визы и разрешения на работу. Фактически эти люди трудились не в Свердловской области и не по заявленным профессиям, а их реальные работодатели не были указаны в официальных приглашениях», — сообщили в пресс-службе.

Их заковали в наручники в зале суда.

Артем Путилов

