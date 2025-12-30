Полиция изъяла 330 елок в Нижнем Новгороде в ходе предновогодних рейдов
Сотрудники полиции в ходе рейдов изъяли в Нижнем Новгороде 330 хвойных деревьев и изделий из них. Всего за неделю на елочных базарах города выявили 43 нарушения, сообщили в пресс-службе городского УМВД 30 декабря.
27 протоколов составили по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации), 16 — по ст. 2.5 КоАП Нижегородской области (торговля в неотведенных местах). Стоимость изъятых товаров составила 390 тыс. руб.