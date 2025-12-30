В Пензенской области на трассе Нижний Новгород — Саратов в ДТП погиб человек

В Пензенской области на 410-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов произошло серьезное ДТП. Накануне, 29 декабря, там столкнулись Lada Vesta и Lada Kalina. Один человек скончался, двоих госпитализировали, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

В Пензенской области в ДТП погиб человек

Фото: ГБУ ПО «ППСЦ» В Пензенской области в ДТП погиб человек

45-летний пассажир Lada Kalina погиб на месте ДТП. 33-летнего водителя и 26-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение.

В Lada Vesta травмировали 31-летняя женщина, 8-летний мальчик и девочка пяти лет. Их отпустили сразу после оказания медпомощи.

Марина Окорокова