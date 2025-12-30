В Самаре днем 30 декабря пробки достигли девяти баллов
Пробки в девять баллов образовались на дорогах Самары днем во вторник, 30 декабря. Это следует из данных сервиса «Яндекс Карты».
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В частности, транспортный затор образовался на Московском шоссе, на ул. Ново-Садовой, ул. Победы, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Советской Армии. Пробки также зафиксированы в историческом центре города. Затруднено движение и на Южном шоссе, а также на ул. Авроры.
В настоящее время в Самаре продолжается снегопад.