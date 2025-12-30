Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили дивиденды по 397 рублей за акцию

Акционеры ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) согласовали сумму дивидендов за девять месяцев 2025 года. Компания выплатит 397 руб. на акцию. В конце ноября за такие выплаты единогласно проголосовал совет директоров компании.

За дивиденды в 397 руб. на акцию проголосовали 98% акционеров. Список лиц, имеющих право получить дивиденды, определят 12 января 2026 года. Последний день для покупки бумаг под выплаты — 9 января. Профессиональным участникам рынка дивиденды выплатят не позднее 23 января следующего года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 13 февраля.

За девять месяцев 2024 года российская нефтекомпания выплатила 514 руб. на акцию. Согласно ноябрьской отчетности ЛУКОЙЛа по РСБУ, чистая прибыль компании составила 352,5 млрд руб. По сравнению с таким же периодом прошлого года она снизилась на 14,2%.