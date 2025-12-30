Донская станция переливания крови проведет новогоднюю акцию для доноров

Ростовская областная станция переливания крови 3 и 8 января проведет традиционную новогоднюю акцию. Сдать кровь для нуждающихся можно будет на станции с 8:30 до 13:00. Для участников подготовлены подарки. Об этом сообщается на сайте станции.

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Потенциальные доноры должны быть здоровы, старше 18 лет и быть зарегистрированными в Ростовской области. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

В числе важных условий для участников акции значатся отказ от алкоголя за 48 часов до процедуры, отказ на сутки от жирной, копченой, соленой пищи, молочных продуктов, яиц, фиников, шоколада и бананов.

Доноры не должны принимать обезболивающие препараты в течение трех дней до процедуры и не иметь признаков гриппа или ОРВИ. После болезни должен пройти минимум месяц.

Перед сдачей крови участникам необходимо позавтракать и пить больше жидкости.

Стать донором крови нельзя при наличии таких заболеваний, как ВИЧ, гепатиты, туберкулез, тяжелые болезни сердца, почек, органов дыхания и пищеварения, а также после операций по удалению органов.

Наталья Белоштейн