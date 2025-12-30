Россия и Белоруссия подписали соглашение об общем рынке ювелирных изделий

Власти России и Белоруссии заключили соглашение о создании общего рынка ювелирных изделий, сообщил Минфин РФ. С российской стороны документ подписал замминистра финансов Алексей Моисеев, с белорусской — его коллега Александр Судник.

«Соглашение направлено на взаимное признание государственных пробирных клейм, — отметили в Минфине, — а также взаимное признание маркировки».

Взаимное признание маркировки и клейм исключит необходимость повторных процедур при перемещении товаров между странами, отметили в российском ведомстве. Соглашение предусматривает интеграцию российской информационной системы ГИИС ДМДК и белорусского «Электронного знака».