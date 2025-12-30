Мосбиржа объявила расписание торгов в праздничные дни 2026 года

Московская биржа (MOEX: MOEX) объявила, что в 2026 году организует торги на фондовом и срочном рынках в государственные праздники — 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября. Торги будут проходить в формате дополнительной сессии выходного дня с 09:50 до 19:00 мск, сообщила пресс-служба площадки.

Кроме того, в выходные дни 5-6 и 8-9 января, 9 марта и 11 мая торги состоятся на валютном, фондовом, срочном и денежном рынках, а также на рынке драгоценных металлов и рынке СПФИ. Полное прекращение торгов запланировано на 1-2 и 7 января, 8 марта, 9 мая и 31 декабря следующего года.

В государственные праздники 23 февраля, 1 мая, 12 июня, 4 ноября и во все выходные помимо 3-4 и 10-11 января, 14-15 февраля, 7-8 и 21-22 марта, 9-10 мая, 20-21 июня, 1-2 и 15-16 августа, 12-13 сентября, 24-25 октября и 5-6 декабря на фондовом и срочном рынках Мосбиржи торги будут проводится в формате дополнительной сессии выходного дня.

В остальные дни предстоящего 2026 года работа Мосбиржи пройдет по стандартному расписанию.