Петербургские таможенники в ноябре и декабре приняли на 8% больше фруктов

Сотрудники центров электронного декларирования Северо-Западной электронной таможни с 1 ноября по 29 декабря оформили 6426 деклараций на тропические фрукты и более 594 декларации на товары с новогодними украшениями. Ввоз фруктов вырос на 8% по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, таможенники оформили документы на 379 тыс. тонн фруктов. Плоды поступали из Эквадора, Марокко, Южной Африки, Азербайджана, Узбекистана. Среди партий было 14 тыс. тонн апельсинов, 10 тыс. тонн мандаринов, 47 тыс. тонн клементинов.

Цитрусовые доставляли морским, автомобильным и железнодорожным путями.

Из Китая чаще всего приходили елочные игрушки и новогодние украшения. За два месяца таможенники оформили декларации на товары общим весом 2,73 тыс. тонн.

Татьяна Титаева