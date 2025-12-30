«В теории ИИ-агенты, конечно, дадут скорость при поиске»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как технологии могут упростить процесс выбора и оплаты товара.

Visa разрабатывает платежную систему с использованием ИИ-агентов. Представьте, вы даете своему цифровому ассистенту команду, например, найти поводок для собаки такой-то породы, не короче определенной длины, с доставкой по Москве за два дня. Нейросетевой агент прочесывает десятки онлайн-магазинов, проверяет спецификации, сравнивает цены, подтверждает наличие товара. Вам остается немного подождать и в конце одобрить или нет самый дешевый подходящий вариант. В случае подтверждения сделки агент еще и совершает полностью автономный платеж.

На первый взгляд, далеко не Rocket science, но нюансы у такого подхода, конечно, есть. Сходу обеспокоенность вызывает тема безопасности. Как, например, онлайн-магазин или площадка частного продавца поймут, что сделку запрашивает реальный потребитель, а не бот или мошенники? На этот случай разработчики Visa создали Trusted Agent Protocol — криптографическую систему, которая работает на трех уровнях. На первом происходит аутентификация ИИ-агента покупателя. Если Visa его одобрила, то он получит уникальный ключ, который будет выполнять роль цифровой подписи. Продавец всегда может ее проверить. Также для сделки должна пройти верификация намерения. Тут система должна убедиться, что пользователь авторизовал покупку. Последний, третий уровень — контроль при трансакции. ИИ-агент согласует финальную стоимость товара с продавцом, тот перепроверяет цену и наличие у себя и только после этого принимает платеж.

А как покупатель может быть уверен в лучшем выборе? Если относиться к вопросу чисто математически, то нейросеть в сотни, тысячи раз быстрее изучит отзывы на сайтах и отсеет лишнее по заданным параметрам. Конечно, выбор человека не всегда строго рационален, иногда мы приходим к решению на уровне ощущений. И тут надежда на доверие технологиям, а также на глубину знакомства нейросети с предпочтениями пользователя. В теории ИИ-агенты, конечно, дадут скорость при поиске и избавят от мусора. От платежной системы Visa и Pfizer, очевидно, плохо может быть только маркетплейсам. Данные BCG показывают, что посетители, приходящие через ИИ-агентов, показывают совершенно иное поведение. Они проводят на сайте на 32% больше времени, просматривают на 10% больше товаров и имеют на 27% меньше так называемых отскоков, что говорит о целенаправленности действий и готовности к покупке. Текущая средняя конверсия классического e-commerce — на уровне 2,5-3%.

Александр Леви