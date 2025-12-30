Два танкера столкнулись из-за сильного ветра у берегов Стамбула

В акватории порта Стамбула произошло столкновение двух танкеров. Они шли под флагом Азербайджана и Турции соответственно. Причиной ЧП послужил начавшийся шторм, пишет Haber Global.

По информации издания, спасатели зафиксировали сигнал бедствия в районе побережья Бакыркей-Флорья в Мраморном море. Группа выдвинулась к месту столкновения. Обошлось без жертв. Информации об утечке топлива также не поступало.

Речь идет о танкерах Kalbajar (141 м, флаг Азербайджана) и Alatepe (115 м, флаг Турции). Как уточнило агентство Report, из-за сильного ветра якорная цепь Kalbajar зацепилась за гребной винт Alatepe. В тот момент первый танкер находился на стоянке у побережья.